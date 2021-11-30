حازم الأعرجي: الميليشيات تسيطر على المدينة

2021/11/30 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى السيد حازم الأعرجي ممثل زعيم التيار الصدري جولة في عدد من أحياء وأسواق الموصل بمحافظة نينوى مستمعا الى مطالب الأهالي في المدينة.

وبحث الأعرجي مع المحافظ نجم الجبوري عددا من الملفات والقضايا، التي تخص مدينة الموصل مؤكدا أهمية دعم جهود المحافظ وادارته المحلية في مجالات الاعمار واعادة النازحين وغيرها من الملفات.

واتهم الاعرجي الميليشيات بالسيطرة على مدينة الموصل، معربا عن خشيته من عودة تنظيم داعش الى المدينة.

هذا وأقام وفد التيار الصدري صلاة جماعية في أحد مساجد المدينة، في تعبير على اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي الواحد.

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