مقتدى الصدر يبعث برسالة إلى أهالي نينوى عبر وفد خاص يؤكد فيها دعمه لجهود المحافظ وادارته المحلية في مجال الاعمار

2021/11/30 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وفد ممثلا عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مع محافظ نينوى نجم الجبوري عدداً من الملفات المهمة المتعلقة بمحافظة نينوى.

ورأس الوفد، الذي زار المحافظة اليوم الثلاثاء، حازم الأعرجي يرافقهُ القيادي في الكتلة الصدرية حاكم الزاملي، وفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي للجبور.

وذكر البيان أنه تم خلال اللقاء الذي حضره عدد من مسؤولي المحافظة التباحث حول عدد من الملفات والقضايا التي اشار اليها الصدر في رسالة نقلها الوفد الى الجبوري بما يخص مدينة الموصل والتأكيد على دعمه لجهود المحافظ وادارته المحلية في مجالات الاعمار واعادة النازحين وغيرها من الملفات.

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