2021/11/30 | 14:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الصحة تحدد الفئات المشمولة بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا المركز الخبري الوطني.

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