كتعويضات الحرب.. الكويت تستلم 1.47 مليار دولار من العراق

2021/11/30 | 14:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر بنك الكويت الوطني، اليوم

الثلاثاء، عن تسلم الكويت من العراق

التعويضات الخاصة بالحرب مبلغ 1.47 مليار

دولار.

وقال البنك ان "الكويت تسلمت مدفوعات

تعويضات لجنة الأمم المتحدة من العراق

الخاصة بالحرب ب

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