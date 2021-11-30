النبأ تنشر نتائج الانتخابية العراقية النهائية

2021/11/30 | 14:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة النبأ، اليوم الثلاثاء، على النتائج النهائية للانتخابات العراقية، التي من المقرر ان تعلنها مفوضية الانتخابات.

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