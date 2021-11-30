العراق: قرار جديد بشأن جرعات لقاح كورونا

2021/11/30 | 14:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت وزارة الصحة، الثلاثاء، على إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، فيما حددت الفئات المشمولة بها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم (30 تشرين الثاني 2021)، أنه "بسبب تطورات الوضع الوبائي العالمي الخاص بجائحة كوفيد -۱۹ ولغرض زيادة مناعة المستفيدين من اللقاحات والوصول الى المناعة المجتمعية في مواجهة التحورات التي تطرأ على الفيروس، ولضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للاصابة بالمرض ومضاعفاته، حصلت موافقة الوزير على توصيات محضر اجتماع اللجنة العلمية الاستشارية لبرنامج التحصين الذي عقد بتاريخ الـ27 من تشرين الثاني الحالي وكما يلي:

أولا :- إعطاء جرعة إضافية (ثالثة) من لقاح كورونا وكالتالي:

1-تعطى الجرعة الإضافية لفئات الاختطار التي تشمل (المصابين بأمراض نقص المناعة، المصابين بالأمراض المزمنة، كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، والعاملين في المؤسسات الصحية بعد فترة لا تقل عن ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من أحد لقاحات كورونا.

۲- يمكن إعطاء الجرعة الإضافية من أي نوع من لقاحات كورونا المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية والمستخدمة في العراق بغض النظر عن نوع اللقاح المعطى في الجرعتين السابقتين.

ثانيا:- في حال الضرورة وعند حدوث عدم انتظام بالتجهيز، بإمكان المستفيدين من الجرعة الأولى من لقاح استرازينكا تلقي الجرعة الثانية من لقاح (فایزر- بایونتك) وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية".

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