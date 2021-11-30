المفوضية توضح حقيقة النتائج المتداولة

2021/11/30 | 14:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، ما تم نشره في بعض وسائل الاعلام من "نسخة نهائية" لنتائج الانتخابات العراقية.

وقالت المفوضية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (30 تشرين الثاني 2021)، إنه "تم رصد أن بعض الوثائق التي يطلق عليها النتائج النهاية للانتخابات البرلمانية لعام 2021 تم تداولها في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تحث الجميع على الانتظار حتى يتم إعلانها بشكل رسمي".

وأضاف البيان، انه "حتى ذلك الوقت تابعوا الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمفوضية للحصول على معلومات رسمية موثوقة".

وتداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وثائق، ادعت أنها "نتائج الانتخابات النهائية".

N.A

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