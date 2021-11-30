2021/11/30 | 14:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | وزارة الصحة توافق على إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وزارة الصحة توافق على إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | وزارة الصحة توافق على إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).