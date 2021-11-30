وزارة الداخلية: احباط بيع طفلتين من قبل والدهما مقابل 9 ملايين دينار

2021/11/30 | 14:23 - المصدر: قناة التغيير

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كشفت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة عن القاء القبض على أب يروم بيع إبنتيه القاصرتان في بغداد بعد قيامه ببيع إبنه الرضيع بعد ولادته بساعات.

وقالت وكالة الوزارة في بيان ان الاب كان يروم بيع طفلتيه القاصرتان الى شخص مجهول مقابل مبلغ تسعة ملايين دينار مبينة ان الاب اعترف ايضا ببيع إبنه الرضيع بعد ولادته بساعات الى نفس الشخص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق قانون مكافحة الاتجار بالبشر

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