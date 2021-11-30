حريق ضخم في الشورجة وسط بغداد

2021/11/30 | 14:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع الحريق في المركز التجاري الأهم في بغداد

الترا عراق - فريق التحرير

اندلع حريق ضخم، الثلاثاء، في سوق القماش في مركز الشورجة التجاري وسط العاصمة بغداد.

وقال شاهد عيان لـ "الترا عراق"، 30 تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ الحريق بدأ من أحد المتاجر وامتد داخل السوق بسرعة كبيرة.

وأظهرت لقطات أعمدة الدخان تتصاعد من المركز التجاري الأهم وأشد زخمًا وسط بغداد، مع محاولات للسيطرة على الحادث من قبل فرق الدفاع المدني.

وقال مصدر في مديرية الدفاع المدني لـ "الترا عراق"، إنّ "10 فرق إطفاء تشارك في عمليات مواجهة الحريق في المنطقة المكتظة".

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