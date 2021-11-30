2021/11/30 | 14:26 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد.. 17 فرقة إطفاء تستمر بمكافحة حريق الشورجة وانهيار واجهة مخزن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/30 | 14:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. 17 فرقة إطفاء تستمر بمكافحة حريق الشورجة وانهيار واجهة مخزن) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. 17 فرقة إطفاء تستمر بمكافحة حريق الشورجة وانهيار واجهة مخزن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).