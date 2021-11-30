أوكرانيا تجري 10 مناورات عسكرية كبيرة في 2022

2021/11/30 | 14:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء، إنه سيجري عشر مناورات دولية كبيرة في عام 2022، في ظل زيادة الأنشطة العدائية لروسيا ووكلائها والذي أثار المخاطر من اندلاع حرب مفتوحة بين الجارتين السوفيتيتين السابقتين.

وتحشد روسيا قوات بالقرب من حدودها مع أوكرانيا، وعبّرت كييف والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عن مخاوفهم من هجوم روسي محتمل.

وقال الجيش الأوكراني إن ما لا يقل عن 21500 أوكراني و11 ألف جندي من الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا ورومانيا ودول أخرى شريكة سيشاركون في المناورات.

وسيشارك الأوكرانيون أيضا في 16 مناورة عسكرية خارج أوكرانيا.

وقال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية هذا الشهر إن روسيا حشدت أكثر من 92 ألف جندي حول حدود أوكرانيا وتستعد لهجوم بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) أو بداية فبراير (شباط).

ووصف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية في روسيا يوم السبت هذه الأقاويل بأنها “دعاية أمريكية مغرضة”.

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