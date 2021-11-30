2021/11/30 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز بالأمس كنت في أحد مراكز الآشعة بمدينة الأسكندرية ..، وسبب تواجدي في مركز الآشعة ليس هو المهم الآن ، فالأهم هو انني اثناء جلوسي في قاعة الانتظار لفت نظري دخول رجل أربعيني معتدل الهندام يرتدي بلوفر فوق قميص وبنطلون ونظارة طبية ، مصطحباً سيدة مقاربة له في العمر تقريباً بهندام ينتمي للطبقة الوسطي المصرية فقد كانت ترتدي فستان طويل داكن اللون وغطاء رأس أو (حجاب) داكن أيضاً ، وغالب الظن انهما ربما ي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحظة عابرة ، بقيت مرارتها فى القلب … - حمدى عبد العزيز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحظة عابرة ، بقيت مرارتها فى القلب … - حمدى عبد العزيز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).