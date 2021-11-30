2021/11/30 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسئلة نقدية حول منصب البابا؟ - منسى موريس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#منسى_موريس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسئلة نقدية حول منصب البابا؟ - منسى موريس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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