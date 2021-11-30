2021/11/30 | 14:32 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة ألمانية تصدر حكما هو الأول من نوعه بحق "داعشي" عراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/30 | 14:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة ألمانية تصدر حكما هو الأول من نوعه بحق "داعشي" عراقي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة ألمانية تصدر حكما هو الأول من نوعه بحق "داعشي" عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).