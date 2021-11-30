التأمين على الحياة.. من يحتاجه؟ متى؟ وكم تبلغ تكلفته؟

2021/11/30 | 14:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جائحة كورونا كانت بمثابة ناقوس خطر حيث إن الحياة لا تسير كما هو مخطط لها.وذلك يقودنا إلى أحد الموضوعات الأقل شيوعًا ولكنها ذات صلة بالموضوع: التأمين على الحياة..من يحتاجه؟ متى تحتاجه؟ ما قيمته؟ كم تبلغ تكلفته؟

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