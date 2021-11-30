2021/11/30 | 14:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، علي سبت بن سبت، إن الأمانة العامة لمنظمة أوابك تحرص على المتابعة الدورية للتطورات والمستجدات في السوق العالمية للغاز الطبيعي؛ حيث أصدرت عدة بيانات وتقارير دورية …

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