الكاظمي يستقبل مبعوث الرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف

2021/11/30 | 14:34 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل مبعوث الرئيس الروسي

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا وكيل وزارة الخارجية الروسية السيد ميخائيل بوغدانوف.

وشهد اللقاء بحث مجمل العلاقات العراقية الروسية، وسبل تطويرها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، وجرى البحث في مجال التعاون الثنائي العسكري والأمني، وفي مجال الحرب على الإرهاب وملاحقة فلول داعش الإرهابية، وشهد اللقاء أيضاً التطرق إلى الوضع في سوريا، والدور العراقي في التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأكد السيد الكاظمي أهمية الدور الروسي التأريخي في المنطقة، وتطلّع العراق إلى مزيد من التعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية في المجالات السياسية والاقتصادية، وتوسعة عمل الشركات الروسية في العراق في مجالات الاستثمار كافة، وتذليل العقبات أمام مشاركتها في تعزيز الاقتصاد العراقي.

من جانبه جدّد السيد بوغدانوف دعوة الرئيس الروسي للسيد رئيس مجلس الوزراء إلى زيارة موسكو، وقد عبّر سيادته عن شكره لهذه الدعوة، مؤكداً تطلّعه لتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

30- تشرين الثاني -2021

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