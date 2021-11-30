2021/11/30 | 14:34 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، في عاصمة لاتفيا، ريغا، على هامش اجتماع للحلف شمال الأطلسي (الناتو) من أن أي "عدوان" روسي جديد على أوكرانيا سيستدعي ردا "خطرا".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلينكن: أي عدوان روسي على أوكرانيا سيستدعي "ردا خطرا") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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