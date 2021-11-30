2021/11/30 | 14:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت البطريركية الكلدانية، يوم الثلاثاء، بياناً غاضباً ازاء “الاعتداء” على بيت احد المسيحيين في محافظة ميسان جنوبي العراق، واصفة البلد بأنه “أشبه بالغابة”، وتساءلت عن “تجار المخدرات وبيوت الدعارة”.وقال بطريرك للكلدان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البطريركية تصدر بيانًا غاضبًا إزاء استهداف بيت “صليوا” في ميسان المركز الخبري الوطني.

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