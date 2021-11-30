بوتين يدعو الكاظمي لزيارة موسكو

2021/11/30 | 14:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، دعوة من الرئيس الروسي

فلاديمير بوتين لزيارة موسكو.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إن الاخير استقبل في

مكتبه، اليوم، المبعوث الخاص

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