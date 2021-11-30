2021/11/30 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت وزارة الموارد المائية ان التجاوزات المائية في محافظة واسط ، تؤثر سلباً على حصة محافظة ذي قار ، مشيرة الى عدم تعاون اللجان الزراعية في المحافظات المتجاوز عليها مع الوزارة .[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد المائية: تجاوزات واسط تؤثر سلباً على حصة ذي قار المائية المركز الخبري الوطني.

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