تربية كربلاء تنفي تعطيل الدوام الرسمي في المدارس

2021/11/30 | 14:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوام الحضوري مستمر وفق ما أقرته الوزارة.

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