برئاسة الكاظمي..مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية

2021/11/30 | 14:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس […]

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