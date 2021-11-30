الحريق نشب في سوق القماش وفرق الإطفاء تسارع لإخماد النيران

2021/11/30 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

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نشب حريق كبير في سوق القماش داخل الشورجة في العاصمة بغداد..



وقال مصدر أمني إن الأمر دفع فرق الإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني، إلى زج عشر فرق لإخماد النيران التي بدأت تتوسع في السوق.

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