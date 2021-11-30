رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يستقبل مبعوث الرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف

2021/11/30 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خلال استقباله مبعوث الرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف , أكد مصطفى الكاظمي على الدور العراقي بتهدئة الوضع في سوريا.

وناقش الطرفان مجمل العلاقات العراقية الروسية.

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