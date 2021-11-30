برهم صالح يستقبل عمار الحكيم

2021/11/30 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أهمية تعزيز استقرار البلد وحماية أمنه والسلم الأهلي والمجتمعي، والعمل على توحيد الصف الوطني وتجاوز حالة الانسداد السياسي والانتصار لحلول وطنية ودستورية تحمي المصالح العليا للبلد.

وشدد صالح خلال لقائه رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم على ضرورة حماية المسار الديمقراطي وحسم الطعون الانتخابية وفق القانون وعبر الهيأة القضائية المختصة، وتبنّي اقصى درجات الشفافية والمهنية لتكون مخرجاتها قانونية ودستورية تُمهد لتشكيل مجلس نواب وحكومة مقتدرين يلبيان تطلعات المواطنين في حياة حرة كريمة.

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