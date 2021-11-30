2021/11/30 | 15:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تشكيلة الفريق الذي سيواجه نظيره االعماني في مونديال العرب.ويلتقي منتخبنا الوطني العراقي، مع المنتخب العماني ضمن ضمن افتتاح مباريات المجموعة الأولى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلان عن تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة عمان بمونديال العرب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلان عن تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة عمان بمونديال العرب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلان عن تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة عمان بمونديال العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).