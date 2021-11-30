فلاح الصراف ..الشهيد الشاب البريء المغدور ..! - أمير أمين

2021/11/30 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أمير_أمين كان للحملة التي شنها حزب البعث في العراق على الشيوعيين والديمقراطيين أواخر عام 1978 وبداية عام 1979 , صداها وانعكاساتها عليهم أيضاً خارج أسوار الوطن في محاولة عقيمة من حزب البعث وقيادته للقضاء التام على الشيوعيين وشل حركتهم ونشاطاتهم في الداخل والخارج , لذلك بدأت سفارات النظام الملغومة برجال الامن والمخابرات بالتضييق على الشيوعيين وخاصة الناشطين في جمعيات وروابط اتحاد الطلبة وخصوصاً في البلدان ال ......





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