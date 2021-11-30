2021/11/30 | 15:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zviPd7k_4CE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك.. اتحاد طلبة كوردستان يعقد ندوة توعوية عن ظاهرة تفشي المواد المخدرة بين الشباب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كركوك.. اتحاد طلبة كوردستان يعقد ندوة توعوية عن ظاهرة تفشي المواد المخدرة بين الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).