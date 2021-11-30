2021/11/30 | 15:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qbYmF8whNAI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. مديرية المرور تعمل بشكل دؤوب لإنجاز معاملات المركبات ضمن البيان 48 للعام 2021) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة.. مديرية المرور تعمل بشكل دؤوب لإنجاز معاملات المركبات ضمن البيان 48 للعام 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).