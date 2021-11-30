2021/11/30 | 15:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. مديرية المرور تعمل بشكل دؤوب لإنجاز معاملات المركبات ضمن البيان 48 للعام 2021) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: qbYmF8whNAI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. مديرية المرور تعمل بشكل دؤوب لإنجاز معاملات المركبات ضمن البيان 48 للعام 2021) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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