توضيح من التربية بشأن دوام المدارس الأهلية الحضوري

2021/11/30 | 15:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت وزارة التربية، توضيحًا بشأن الدوام الحضوري لخمسة أيام في المدارس الأهلية، فيما أشارت إلى أن إدارات المدارس قامت بتعويض المدرسين بيوم بديل عن عطلة السبت.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الوزارة حددت أربعة أيام دوام حضوري للطلبة، وخمسة أيام للملاكات التدريسية، كما أنها علقت عطلة يوم السبت"، لافتًا إلى أن "إدارات المدارس تقوم بتعويض المدرسين والمعلمين بيوم واحد بدلاً من يوم السبت".

وأضاف أن "بعض المدارس تعاني من نقص الملاكات، ما تضطر الإدارة بجعل دوام المدرسين والمعلمين ستة أيام"، مؤكدًا أن "ما يسري من قرارات على المدارس الحكومية يسري على الأهلية منها، لا سيما بشأن الدوام".

وأشار إلى أن "المدارس الأهلية لديها عقد ارتباط مع الأهالي، ومن الممكن اعتبار اليوم الخامس كدوام حضوري بمثابة دروس تقوية أو مراجعة".

وحول الفرق الطبية الموجودة في المدارس ذكر فاروق أن "الفرق الطبية تزور المدارس ،وهناك نوع من الارتباط بينها وبين المدارس"، داعيًا إلى "الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل المدرسة وخارجها".

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