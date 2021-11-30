2021/11/30 | 15:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حقق المنتخب التونسي لكرة القدم فوزا عريضا على نظيره الموريتاني 5-1 الثلاثاء، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية بكأس العرب، على ملعب أحمد بن علي في مدينة الريان القطرية.افتتح المهاجم التونسي سيف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كأس العرب..



بنتيجة عريضة تونس تتفوق على موريتانيا المركز الخبري الوطني.

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