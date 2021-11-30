فاوتشي لا يتوقّع قيود سفر إضافية حتى لو أُثبت أنّ

2021/11/30 | 15:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الدكتور أنطوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية الوطني الإثنين، إنّه لا يتوقّع أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية المزيد من القيود على السفر حتى لو أُثبت أنّ "أوميكرون" أسوأ من المتحوّرات التي سبقته.

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