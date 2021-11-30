حريق الشورجة.. الدفاع المدني تستعين بزوارق الإطفاء للسيطرة على الموقف (صور)

2021/11/30 | 15:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، تحريك زوارق الإطفاء لإخماد النيران المندلعة في سوق الشورجة.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 تشرين الثاني 2021)، إن "المديرية حركت زوارق الإطفاء، واستنفار الفرق، لإطباق السيطرة على حادث حريق الشورجة بقيادة مدير عام الدفاع المدني".

واندلع حريق كبير، في وقت سابق، في سوق الشورجة بالعاصمة بغداد.

وقال مصدر محلي لـ"ناس"، (30 تشرين الثاني 2021)، إن "الحريق اندلع في سوق القماش داخل السوق المذكور، الأمر دفع فرق الإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني، إلى زج 10 فرق لإخماد النيران التي بدأت تتوسع في السوق".

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