وعود العفو تمحوها الاغتيالات.. عناصر طالبان ينتقمون من رجال الأمن

2021/11/30 | 15:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير خاص بها أن دعوات قادة طالبان لعدم ملاحقة وقتل واغتيال عناصر قوات الجيش والشرطة السابقين لم تحظ بآذان صاغية لدى العديد من مقاتلي الحركة الأصولية مما أدى إلى عمليات قتل واختفاء قسري تقدر بالمئات.

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