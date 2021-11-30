2021/11/30 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت الأجهزة الرقابية في ميناء أم قصر

الأوسط، اليوم الثلاثاء، أربعة برادات

خارج الحرم الكمركي، أنجزت معاملاتها

بوثائق فحص مزورة.

وقالت خلية الإعلام الحكومي في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، انه "جاء ذ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشهادات فحص مزورة.. ضبط عشرات الأطنان من "اللحوم الحمراء" في أم قصر (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشهادات فحص مزورة.. ضبط عشرات الأطنان من "اللحوم الحمراء" في أم قصر (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).