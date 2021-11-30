تحذير هام من الصحة بشأن أوضاع الجائحة في العراق

2021/11/30 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن

الخطر لا يزال قائماً بالرغم من انخفاض

أعداد الإصابات بكورونا، فيما توقعت

دخول العراق في موجة وبائية جديدة.

وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر في

تصريح صحافي، إنه

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