العراق واذربيجان يبحثان الملفات الصناعية والاقتصادية المشتركة

2021/11/30 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقي،

مع القائم بأعمال سفارة جمهورية

اذربيجان في العراق [http://non14.net/141825]

الملفات الصناعية والاقتصادية

المشتركة بين البلدين.

وقال الاتحاد في بيان، إن "علي الدخ

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