قبيل إعلان النتائج النهائية.. صالح يلتقي زيدان ويؤكدان على جملة أمور

2021/11/30 | 15:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الثلاثاء، على أهمية التزام أقصى درجات الحرص والحيادية في حسم الشكاوى والطعون الانتخابية.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان اليوم (30 تشرين الثاني 2021)، انه "استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021 في قصر بغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان".

وأضاف البيان، انه "وجرى التأكيد على أهمية حماية المسار الديمقراطي والسياقات الدستورية في حسم الشكاوى والطعون الانتخابية مع الاخذ في الاعتبار التزام أقصى درجات الحرص والحيادية في حسمها، وبما يعزز الثقة في العملية الانتخابية لتكون مسارا وخيارا سلميا للبلد".

وتابع: "كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التماسك الوطني والتكاتف والحوار لبحث الاستحقاقات الوطنية المنتظرة، وأهمها تشكيل حكومة فاعلة تحمي مصالح البلد العليا، وتستجيب لتطلعات الشعب في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أكدت ان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية سيتم إعلانها بشكل رسمي على المواقع الخاصة للمفوضية اليوم الثلاثاء.

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