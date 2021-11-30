2021/11/30 | 16:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: C-z-Wm-Gf7U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اندلاع حريق في محلات للقماش في سوق الشورجةعمار غسان / مراسل الرشيد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اندلاع حريق في محلات للقماش في سوق الشورجةعمار غسان / مراسل الرشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).