الشرطة الفرنسية تطرد مهاجرين من مخيم على ساحل القنال

2021/11/30 | 16:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء، فى تفكيك مخيم مؤقت بالقرب من ميناء دونكيرك بشمال فرنسا، حيث كان يقبع عشرات المهاجرين على أمل الوصول إلى بريطانيا، ويقول هؤلاء المهاجرون إنهم جاءوا فراراً من الحرب والفقر والاضطهاد في الشرق الأوسط.

وشاهد مراسل لرويترز ضباطاً مسلحين يدخلون المخيم،‭‭ ‬‬الذي يمتد على طول خط للسكة الحديد غير مستخدم ثم شرع عمال يرتدون حلات واقية في إزالة الخيام والملاجئ البلاستيكية.

وتزيل الشرطة الفرنسية المخيمات باستمرار.

وقال عضو بإحدى المؤسسات الخيرية إن عمليات الإخلاء في غراند سينث كانت تتم بشكل أسبوعي في الأسابيع القليلة الماضية.

وغرق 27 مهاجراً في القنال الإنجليزي الأسبوع الماضي بعدما فرغ زورقهم المطاطي من الهواء أثناء محاولتهم المحفوفة بالمخاطر للعبور من فرنسا إلى بريطانيا.

وعادة ما يتم نقل المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، حيث يتم تشجيعهم على تقديم طلبات للحصول على اللجوء، لكن كثيرين يشقون طريقهم بسرعة إلى ساحل القنال.

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