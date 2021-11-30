التحالف السعودي في اليمن يعلن مقتل عشرات الحوثيين في ضربة جوية على معسكر تدريبي

2021/11/30 | 16:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن استهداف معسكر تدريبي للحوثيين أسفر عن مقتل 60 من المقاتلين في صفوفهم الثلاثاء

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