بعد 33 عاما.. تونس تضرب بخماسية في كأس العرب

2021/11/30 | 16:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب المنتخب التونسي بقوة، في مستهل مشاركته الأولى في كأس العرب لكرة القدم منذ 1988، وذلك بفوزه الكبير على نظيره الموريتاني 5-1.

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