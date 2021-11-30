2021/11/30 | 16:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تعلن إطلاق تجهيز الحصة العاشرة من مادة الطحين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تعلن إطلاق تجهيز الحصة العاشرة من مادة الطحين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تعلن إطلاق تجهيز الحصة العاشرة من مادة الطحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).