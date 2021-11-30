الصحة تعلن انخفاض اصابات ووفيات كورونا

2021/11/30 | 16:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مختبراتها سجلت 724 إصابة جديدة بكورونا، 13 حالة وفاة، […]

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