2021/11/30 | 16:29 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية الانتخابات: 9 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم من أصل 22 مليوناً كان يحق لهم التصويت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/30 | 16:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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