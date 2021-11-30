تفاصيل اتصال وزير خارجية إيران بنظيره الإماراتي

2021/11/30 | 16:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان

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