أسماء النواب الفائزين عن محافظة الأنبار

2021/11/30 | 16:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

الانبار

الاولى

محمد الحلبوسي

مصطفى العرسان

يحيى الشجيلاوي

سميعة غلاب

الثانية

علي فرحان الدليمي

اكرم العساف

فهد مشعان

ازهار حميد السدران

الثالثة

هيبت الحلبوسي

سالم مطر العيساوي

نهلة جبار الفهداوي

الرابعة

عادل خميس المحلاوي

احمد رشيد السلماني

محمد مهند جاسم المحمدي

اسماء اسامة العاني

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