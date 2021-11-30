رئيس مجلس المفوضين: الهيئة القضائية أكملت البت في جميع الطعون

2021/11/30 | 16:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية الانتخابات: الطعون أحدثت خمسة تغييرات في بغداد ونينوى وأربيل وكركوك والبصرة مفوضية الانتخابات: التزمنا بالتعامل مع نتائج الانتخابات وفقاً للقانون رئيس مجلس المفوضين: عدد المصوتين بلغ أكثر من تسعة ملايين ناخب رئيس مجلس المفوضين: […]

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